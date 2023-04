Representantes da beleza feminina da Expoingá 2023 foram eleitas neste sábado

A Raínha da Expoingá 2023 escolhida no Concurso Garota Country 2023 é a estudante Beatriz Nunes, de 20 anos, enquanto os títulos de 1ª e 2ª princesas ficaram com Isabela Carpenese, 19 anos, e Danielle Gruba Bérgamo, 20 anos, respectivamente. Elas foram coroadas durante a realização do 34º Baile Country, realizado pela Sociedade Rural de Maringá (SRM), no Recinto de Eventos Ermelindo Bolfer, no Parque Internacional de Exposições, na noite deste sábado (22).

Oito beldades de Maringá e região concorreram aos títulos do tradicional Concurso, que foi acompanhado por mais de quatrocentas pessoas, entre membros da sociedade maringaense e regional, torcidas organizadas e sócios da SRM. As candidatas foram avaliadas por uma comissão julgadora composta por sete pessoas ligadas às áreas da beleza, estética e moda. Além de uma apresentação de dança country, elas tiveram que demonstrar charme, desenvoltura e simpatia individualmente na passarela para ganhar a atenção dos jurados.

A ganhadora, Beatriz Nunes, é praticante de provas Três Tambores e Baliza desde menina. Ela disse estar realizando um sonho e que fará de tudo para representar bem o papel de rainha da festa. “Para mim, esse concurso não é apenas andar com uma roupa bonita pelo parque, é realmente algo que faz parte da minha essência, daquilo que eu mais admiro e amo fazer na vida.”, enfatizou.

A diretora social da SRM, Adriane Dallagnol, explicou que todas as garotas têm forte ligação e sintonia com a cultura do segmento do agro. “Nós ficamos felizes que tenham tantas meninas interessadas em participar deste concurso e representar a beleza do setor do agronegócio, que é tão importante para a nossa região e País”, comentou.

Segundo a presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Iraclézia de Araújo, o Concurso Garota Country é um dos mais prestigiados eventos de beleza feminina do interior do Paraná e atrai candidatas de várias cidades. “São 34 anos de tradição, integrando a Expoingá à sociedade maringaense e regional”, afirmou.

As Garotas Country estarão presentes em todos os eventos durante a 49ª Expoingá, de 4 a 14 de maio, e percorrerão o Parque de Exposições recepcionando os visitantes com muito charme e simpatia.

Baile Country

O Baile Country foi animado pela dupla maringaense Rodrigo & Ravel, que, desde 2016, já soma mais de 50 canções gravadas, em um reportório com 4 CD´s, 3 DVD´s, e mais alguns importantes solos, além de participações com a dupla Maiara & Maraisa, na música “Como a Gente Faz”, e também com a dupla Mato Grosso & Mathias, com a música “Deixa Ir”.

Eles entoaram diversos sucesso, entre eles o mais recente, a música “Paraguaia”, que ganhou o carinho e a atenção do público internacional, tonando-se sucesso no país vizinho.