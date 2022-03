Selecionadas as finalistas do Concurso Garota Country 2022

Com mais de trinta anos de tradição, o Concurso Garota Country mais uma vez irá eleger as representantes da beleza feminina que vão representar o setor do agronegócio durante a 48ª edição da Expoingá – Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá, que acontece este ano entre os dias 5 e 15 de maio, no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro.

As finalistas do concurso já foram selecionadas e vão subir à passarela em trajes típicos no dia 30 de abril para se apresentar a uma comissão julgadora, durante o tradicional Baile Country, organizado pela Sociedade Rural de Maringá.

São quinze beldades, com idade entre 15 e 23 anos, de Maringá e cidades da região, que vão concorrer aos títulos de Garota Country 2022, 1ª Princesa, 2ª Princesa, Garota Simpatia, Melhor Traje e Preferida dos Internautas.

Uma comissão julgadora, composta por representantes da sociedade ligados à área da beleza, terá a responsabilidade de escolher aquelas que melhor atendem aos requisitos do regulamento, que exige, além de beleza, desenvoltura, boa comunicação e simpatia.

Já a Preferida dos Internautas será escolhida por meio de votação nas redes sociais da Expoingá, que será disponibilizada em breve.

A diretora social da SRM, Adriana Dallagnol, disse que há uma expectativa grande com a volta do concurso, uma vez que deixou de ser realizado nos últimos dois anos, com o adiamento da Expoingá ocasionado pela pandemia. “Nós estamos todos muito animados e esperamos mais uma vez o envolvimento da sociedade maringaense e regional com este que é um dos eventos mais prestigiados da beleza feminina de todo o interior do Paraná”, disse ela.

As finalistas do concurso são: Beatriz Capella, Fernanda Navas de Amorim, Jhenifer Laiz Machado Gonçalves, Isabella de Oliveira, Jéssica Galhardo Teixeira Lizier, Sabrina Fernandes, Caroline Máximo Garcia, Letícia Alves de Souza. Mariane Sadowski Bueno, Bruna Dalla Sant`Ana, Beatriz Nunes, Gabriely Ancântara, Mariane de Aguiar e Gabriela Belentani Fertonani. (toto Ivan Amorin)