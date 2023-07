Miss Paraná é a segunda colocada no Miss Brasil

A bela paranaense, Jennifer Jaworski, que disputou e venceu o concurso estadual realizado no dia 15 de abril, em Maringá, participou do concurso nacional, ocasião que conquistou a honrosa segunda colocação. O Miss Brasil 2023, versão Terra, tem por objetivo, além de eleger a representante do país para concorrer ao título de Miss Earth, coroar as representantes dos quatro elementos necessários para a vida no planeta. Jennifer Jaworski, foi coroada como Miss Brasil Ar 2023.

Ao final do grande e icônico evento, foram escolhidas quatro finalistas, que representarão os elementos Terra, Ar, Água e Fogo. A grande vencedora, Miss Brasil Terra 2023, foi Morgana Carlos (27 anos), que representou o Sertão Central-CE. Os demais títulos e quem os conquistou: Miss Brasil Água 2023, Larissa Pissinatto (3ª colocada / Mato Grosso) e a Miss Brasil Fogo, Bianca Becker (4ª colocada / Distrito Federal).

O concurso nacional ocorreu no dia 1º de maio no Teatro WTC, na capital paulista, comandado agora pelo empresário Marcelo Riformato. O projeto tem por objetivo promover a beleza, preservação da fauna, da flora e a sustentabilidade.

A paranaense também trouxe o inédito título de “Mais Belo Traje Típico” – que enalteceu o Aquífero Guarani. Na oportunidade o tema fez alusão em defender o aquífero: “sabendo cuidar e preservar, a água não vai faltar!” (inf BMW Eventos)