SRM abre inscrições para Concurso Garota Country

A Sociedade Rural de Maringá (SRM), organizadora da Expoingá, mantém a tradição e realiza este ano o concurso Garota Country 2022. O concurso é responsável por eleger as garotas que vão representar a beleza e o charme da Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá, que acontecerá de 5 a 15 de maio.

As interessadas em participar do concurso podem se inscrever até o dia 11 de março próximo, gratuitamente, enviando os seus dados pessoais (nome, data de nascimento, telefone, e-mail) e duas fotos, sendo uma de rosto e outra de corpo inteiro, para o e-mail: [email protected]

As candidatas devem ter entre 15 e 23 anos e precisam residir em Maringá ou região metropolitana. Haverá uma primeira seleção para escolher cinco garotas que vão se juntar a outras dez selecionadas em 2020 (ano em que a feira foi adiada devido à pandemia), formando um grupo de 15 concorrentes.

A final do concurso vai ocorrer no dia 30 de abril, quando as candidatas devem se apresentar em trajes típicos a uma comissão julgadora, concorrendo aos seguintes títulos: Garota Country 2022, 1ª e 2ª Princesas, Garota Simpatia, Melhor Traje e a Preferida dos Internautas.

A principal responsabilidade das vencedoras será representar a Expoingá, participando de todos os eventos relacionados à feira, e também a Sociedade Rural de Maringá em suas ações quando solicitadas.

Mais informações pelo telefone (44) 3261-1700.