Dois médicos maringaenses recebem Diploma de Mérito Ético do CRM-PR

A homenagem do CRM-PR aos médicos que completam 50 anos de formados com histórico exemplar alcança 11 médicos maringaenses este ano, sendo que dois deles compareceram à primeira das três solenidades previstas e que ocorreu no último sábado (7). Esta é a 38ª edição da entrega anual do Diploma de Mérito Ético-Profissional e vai envolver 224 médicos.

Formado pela Evangélica e especialista em cirurgia geral, medicina do trabalho e coloproctologia, o Dr. Cesar Mussi Filho recebeu o diploma pelas mãos do colega médico Dr. Angelo Giorito de Brito, também com atuação em Maringá. O pediatra Raimundo Fortunato Botti, formado pela Católica em 1973, recebeu a comenda pelas mãos do colega José Roberto Maftoun.

A primeira diplomação envolveu graduandos dos cursos de Medicina da Universidade Estadual de Londrina, PUCPR e Evangélica. A próxima, no dia 14, terá formandos da UFPR. A última, no dia 21, será de cursos de outros estados.