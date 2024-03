Avança a aliança PT-PSB

De Roseann Kennedy, na Coluna do Estadão:

Depois de a Coluna revelar que o PT nacional interveio no diretório de Curitiba, o deputado Zeca Dirceu desabafou: “Ficarmos sabendo pela imprensa é, no mínimo, um desrespeito”. Ele defende candidatura própria na cidade. “Por que alguém de cima para baixo vai nos impedir?”.

A decisão será sobre uma aliança com o PSB será agora tomada pela executiva nacional, no dia 26, e a reunião do dia 7, marcada para discutir candidatura própria em Curitiba, está cancelada. Gleisi Hoffmann ganha, assim, a queda de braço contra o ex-líder da bancada do PT. Ela defende apoio a Luciano Ducci para a Prefeitura de Curitiba e certamente haverá reflexos em Maringá: o PSB aqui deve replicar a aliança e apoiar Humberto Henrique, que, por sinal, está entusiasmado com o andamento da pré-campanha.