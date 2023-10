Avião de empresa paranaense apreendido com drogas no Rio Grande do Sul continua retido

Um avião apreendido com cerca de 35 quilos de cocaína em Caxias do Sul (RS) na tarde de terça-feira segue retido no Pátio B do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani. A aeronave, avaliada em US$ 4 milhões, pertence à Táxi Aéreo Hércules Ltda. e havia decolado de Umuarama. A droga, segundo a Polícia Federal, estava distribuída em quatro malas de um passageiro que teria a Serra Gaúcha como destino. O passageiro, que não teve o nome revelado, tem 29 anos, é Porto Alegre e teve a prisão preventiva decretada. A informação é do GZH.

Um piloto e um copiloto também estavam na aeronave, mas não foi divulgado pela PF se eles têm envolvimento com a droga. O delegado Claudino Sebaldo Alves de Oliveira afirmou que não vai se manifestar sobre o caso para não atrapalhar as investigações.

A empresa Hércules, de Curitiba, está em situação regular para operar como táxi aéreo e já fez outros voos para Caxias do Sul. O avião envolvido na ocorrência, modelo King Air C-90, é avaliado em quase R$ 20 milhões.