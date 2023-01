Banda Dirty Quarantine toca em Maringá em evento gratuito

Imagine um som garageiro como The Cramps e The Mummies misturado com a surf music clássica de Ventures e Dick Dale?!? Já ficou curioso para ouvir essa mistura bacana. É o que toca a banda curitiba Dirty Quarantine que se apresentará no próximo sábado (28), entre 15h às 20h, na fábrica da cervejaria Araucária (avenida Américo Belay, 2329). O evento gratuito terá ainda o DJ Andye Iore, com o projeto Vinyland, tocando um set somente com discos de vinil de rock. Também terá cerveja artesanal, food truck e cama elástica para crianças.

O trio Dirty Quarantine foi formado em 2000, quando o casal Carol & Matheus procurava atividades para fazer em casa durante a pandemia de coronavírus. A banda conta com a experiência do baterista Matheus Moro, figura presente em bandas curitibanas bacanas. Como Ovos Presley, Hillbilly Rawhide, Movie Star Trash, Mongo e B.Booms.

Ainda na pandemia fizeram, como duo, lives no confinamento caseiro e diversos videos amadores para divulgar a banda enquanto iam se entrosando mais musicalmente. Na metade de 2021 o baixista Alberto Maske reforçou a banda que ganhou aspectos mais concretos. E os primeiros shows nos bares curitibanos foram agendados, já com visual retrô 60´s. A estreia foi no clássico 92 Graus, que apadrinhou a banda cedendo o espaço underground para vários outros shows, enquanto aumentavam os fãs.

A banda já lançou um EP online homônimo, pelo estiloso selo curitibano Zoom Discos, que deve lançar a banda em vinil em breve. Por enquanto, os sons estão disponíveis no Spotify.

A Dirty Quarantine começou 2023 agitada. Tocou num festival em Buenos Aires, na Argentina, na semana passada e faz seu primeiro show em Maringá. Tudo embalado pelo lançamento do video novo, para “Dirty Living Room”, gravado com amigos e que já está disponível no YouTube.

Dirty Quarantine é:

• Carol Cardoso – bateria

• Matheus Moro – guitarra

• Alberto Maske – baixo