Cancelamento de baile de formatura em Maringá ganha repercussão nacional

O cancelamento de um baile para 123 formandos de Medicina da Unicesumar, ontem em Maringá, a 12 horas de sua realização, ganhou repercussão nacional. Estima-se um prejuízo de R$ 3 milhões; cada formando pagou R$ 25 mil ao longo dos últimos anos para a empresa Brave, de Florianópolis (SC).

De acordo com Saulo Pereira Guimarães, em reportagem no UOL, vídeos compartilhados na internet mostram formandos que participariam do evento revoltados no local do baile. Um homem identificado como diretor da Brave é chamado de “estelionatário” e “pilantra”.

Houve intervenção da Polícia Militar e a formação de uma força-tarefa de fornecedores locais para realização da confraternização. Com a situação, cerca de 80 alunos desistiram de participar da festa. Outros 40 decidiram arcar com os custos do evento.

A empresa alegou que o baile foi cancelado por causa de uma suposta dívida de R$ 530 mil, o que os organizadores negam. A empresa estaria enfrentando dificuldades financeiras.