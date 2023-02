Cervejaria realiza Carnaval Retrô com marchinhas clássicas em vinil

Quem quiser “matar a saudade” das clássicas marchinhas de Carnaval já tem compromisso no próximo domingo de Carnaval, dia 19 de fevereiro, entre 15h30 e 22h30. A Cervejaria Araucária (praça Rocha Pombo, 248, centro de Maringá) realiza o Carnaval Retrô tocando as tradicionais marchinhas que embalam qualquer salão de festas e todos sabem cantar.

Músicas como “Abre Alas”, “Mamãe eu Quero”, “Daqui Não Saio”, “Cachaça Não é Água”, “Me dá um dinheiro aí”, “Aurora”, “Chiquita Bacana”, “Turma do Funil”, entre tantas outras. O mais bacana é que será tudo tocado com discos de vinil originais de época pelo DJ Andye Iore.

A programação do Carnaval Retrô começa já na sexta-feira, 17, à noite com a tradicional festa Vinyland tocando rock dos anos 80 em vinil. No sábado (18) terá Karaokê. Tudo com entrada gratuita.

Informações: @ cervejariaaraucaria_ @andyeiore