Ciclista de 64 anos que foi atropelado por moto morre no hospital

O senhor Antônio Alves Vieira, de 64 anos, morreu na UTI do Hospital Metropolitano de Sarandi após ter sofrido um acidente no último dia 11 de outubro na Avenida Colombo, na zona 6, em Maringá.

Antônio Alves estava de bicicleta quando foi atingido por uma moto pilotada por Anolivaldo Rodrigues, de 50 anos. Testemunhas que presenciaram o acidente e ajudaram no atendimento disseram que o ciclista atravessou a rodovia fora da faixa.

O motociclista que seguia pela Colombo sentido Sarandi não conseguiu desviar a tempo. Antônio Alves Vieira recebeu os primeiros atendimentos até a chegada do Samu. O senhor de 64 anos precisou ser entubado pelo médico intervencionista.

Antônio Alves estava chegando em sua casa que fica a poucos metros de distância do local do acidente. O senhor Antônio tinha recentemente casado com a dona Maria Lúcia que era viúva. (inf André Almenara)