Cinegrafista maringaense morre em acidente na madrugada

Washington Pablo de Lima de Souza, 29 anos, morreu no final da madrugada deste

domingo, 6, em um acidente de trânsito registrado na zona norte de Maringá. O acidente

ocorreu no cruzamento das avenidas Sophia Rasgulaeff e Guaiapó, na região do Jardim Novo Oásis.

A vítima pilotava uma motocicleta, e seguia pela avenida Sophia no sentido centro-bairro. Ao chegar no cruzamento com a Guaiapó, Washington passou direto na rotatória e chocou-se violentamente contra alguns blocos de concreto.

O motociclista sofreu traumatismo craniano entre outras lesões.

Socorristas do Samu estiveram no local, mas infelizmente o rapaz teve morte instantânea. Washington trabalhou por um bom tempo como repórter cinematográfico em Maringá. Depois foi trabalhar como motorista de caminhão, e motoboy. Ele morava na zona sul da cidade, e era pai de uma menina. (inf Corujão Notícias)