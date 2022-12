Com PIB de mais de R$ 20 bilhões, economia de Maringá é a que mais cresce entre as três maiores cidades do Paraná

Impulsionada principalmente pelos setores de serviços, indústria, administração pública e agropecuária, a economia de Maringá foi a que mais cresceu entre as três maiores cidades do Paraná. Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado neste mês, o Produto Interno Bruto (PIB) do município aumentou de R$ 19,3 bilhões em 2019, para mais de R$ 20 bilhões em 2020, mesmo em um cenário de pandemia. O crescimento foi de 4%, superior a Londrina, que registrou crescimento de 1% no PIB, e a capital Curitiba, que teve queda de 8%.

O levantamento mostra que Maringá ocupa o 52º lugar no ranking nacional. O PIB é fundamental para que as políticas econômicas e sociais sejam trabalhadas e proporcionem melhoria de vida à população.

“Em 2020, ano marcado pelos desafios da pandemia da Covid-19, Maringá mostrou que é uma cidade próspera e pujante. O crescimento no PIB é uma vitória de todos os agentes econômicos do nosso município. Reflete o trabalho sério e o senso empreendedor do nosso povo e os incentivos do poder público. Direcionamos nossos esforços para desburocratizar os serviços, apoiar os empreendedores, impulsionar a economia local e gerar emprego e renda”, destacou o prefeito Ulisses Maia.

Em 2020, o Valor Adicionado Bruto (VAB) do setor de serviços em Maringá totalizou R$ 11,41 bilhões (66,22%), a indústria R$ 3,5 bilhões (20,65%), a administração pública R$ 2,1 bilhões (12,22%) e o setor da agropecuária somou R$ 158,8 milhões (0,92%).

Ao considerar o VAB de serviços, Maringá ocupa a 3ª posição no Estado e a 43ª no País – tendo crescido duas posições em relação ao levantamento de 2019. Na administração pública, a cidade também ficou em 3º lugar no Paraná e 57º no Brasil – duas posições acima em comparação com a pesquisa anterior.