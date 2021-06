Comércio de Maringá não abrirá no Dia dos Namorados

A Prefeitura de Maringá não irá autorizar a abertura do comércio no sábado, Dia dos Namorados. A informação consta de mensagem em grupo de mensagens de empresários e confirmada pelo MN. A situação dos novos casos de covid-19 em Maringá, acrescida de problemas como a falta de insumos, fará o município editar novo decreto prorrogando as medidas restritivas no final de semana.

Houve uma reunião na prefeitura com a participação do presidente do Sivamar, Dercilio Constantino, do assessor jurídico da entidade, Alaércio Cardoso, do vice-presidente da Câmara de Maringá, Mario Verri, com o secretário de Gestão, Hércules Kotsifas. “A decisão da prefeitura será pela prorrogação do decreto com o fechamento no sábado e no domingo. Informaram que os hospitais estão lotados, sem vagas, e está faltando até oxigênio. A prefeitura teve que socorrer um hospital hoje com oxigênio. Diante desse quadro não vão autorizar a abertura. A Apras havia conseguido uma liminar para a abertura, porém, diante do quadro caótico o juiz revogou a liminar concedida aos supermercados. Infelizmente é essa a notícia”, diz a mensagem encaminhada aos empresários.