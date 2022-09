Concurso público da Prefeitura de Maringá soma quase 20 mil inscritos

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep), encerrou na sexta-feira, 9, as inscrições para o concurso público de nível superior. São 183 vagas em diversas áreas, incluindo cargo de professor, médico de várias especialidades, enfermeiro, nutricionista e outros. Ao todo, foram 19.853 inscritos. Conforme previsto no edital, a divulgação da relação final dos candidatos com inscrições deferidas ocorrerá a partir do dia 29 de setembro.

No edital de nível superior geral, foram 13.933 inscritos. O cargo de Enfermeiro é o mais concorrido, teve 2.892 inscrições, seguido por Analista Municipal (Direito), com 1.665, e Procurador, com 1471 inscritos. No edital para contratação de médicos foram 421 inscritos e no edital de professores 5.499.

“O número de inscritos superou as expectativas da gestão municipal. São mais de 90 vagas para médicos, além de vagas para o cargo de professor e outras áreas, o que vai garantir a renovação do quadro de servidores municipais e suprir as demandas do município”, reforça o secretário de Gestão de Pessoas, Sergio Maximilla.

As provas para os cargos de professor, procurador e contador serão realizadas no dia 23 de outubro. Para as demais categorias, será no dia 6 de novembro.

Os editais com todas as informações sobre o concurso público estão disponíveis no site do Cebraspe, empresa organizadora do concurso (acesse: 016, 017, 018)