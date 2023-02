Conversas políticas

O prefeito Ulisses Maia e o médico Dr. Batista, que foram colegas na vereança, conversaram bastante nesta quinta, 16, no paço municipal.

Do bate-papo também participaram os secretários de Governo, Hércules Kotsifas, de Saúde, Clóvis Augusto de Melo, e o chefe de gabinete, Domingos Trevizan, que também trabalhou em campanhas eleitorais com Dr. Batista, que por anos presidiu a Comissão de Saúde Pública da Assembleia Legislativa. O ex-parlamentar foi o que destinou maior número de emendas no ano passado, com recursos estaduais para Maringá. (inf Angelo Rigon)