É de Maringá o primeiro campeão brasileiro da Fórmula 2: Felipe Drugovich

O piloto maringaense Felipe Drugovich, 22, tornou-se hoje campeão da Fórmula 2. O título foi conquistado antecipadamente, mesmo sem terminar a primeira das duas corridas disputadas no final de semana no circuito de Monza, na Itália. Na primeira volta ele envolveu-se em uma colisão e abandonou a corrida. Mas o vice-líder do campeonato, Théo Pourchaire, da ART Grand Prix, terminou em 17º lugar e não conseguir reduzir a vantagem de 69 pontos que tinha de Drugovich.

O maringaense,, que soma 233 pontos contra 164 para o francês, é o primeiro brasileiro a tornar-se campeão da categoria e passa a ser um dos nomes com chances de acesso à Fórmula 1. Ele repete 2018, quando tornou-se campeão antecipado da Euroformula Open F3.