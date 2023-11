Empresário morre após acidente em Maringá

Com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a suspeita é de que um dos veículos tenha invadido a contramão no Km 101 da PR-317, próximo à rotatória da Cocamar, desencadeando o impacto entre os dois automóveis.

Os dois veículos envolvidos no acidente trafegavam em direções opostas pela rodovia, conforme apurado pela PRE. Os vestígios analisado pelos policiais rodoviários, deixados na pista e relatos de testemunhas suspeita-se que a motorista do Volkswagen Golf, de 27 anos, teria ingressado na contramão, culminando na colisão frontal com um Chevrolet Corsa que transportava três ocupantes.

O motorista do Corsa, Cicero Paiva Abreu, 44 anos, faleceu no local. Cicero residia em Maringá e estava retornando de Paiçandu, onde possuía uma lanchonete conhecida, a Mega Lanches. A esposa, Néia, foi resgatada em estado gravíssimo, enquanto uma prima do casal sofreu ferimentos de gravidade moderada. O filho de Cicero, que estava presente no local, ficou devastado ao testemunhar a perda do pai.

Tanto a motorista do Golf quanto seu namorado também sofreram ferimentos graves e foram prontamente encaminhados ao hospital. O atendimento às vítimas mobilizou diversas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros, demonstrando a urgência e complexidade da situação.

Após a constatação do óbito a polícia científica e o Instituto Médico Legal realizaram todos os trabalhos de perícia e posteriormente o corpo foi levado ao IML. (inf Plantão Maringá)