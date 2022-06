F2: Drugovich rumo a campeão

Dennis Hauger foi o vencedor da corrida principal do fim de semana da Fórmula 2 em Baku, após uma quebra nos últimos cinco minutos tirar a vitória do pole Juri Vips. Felipe Drugovich completou o pódio e, com Théo Pourchaire fora do top 10, viu sua vantagem na classificação se aproximar dos 50 pontos. Enzo Fittipaldi também foi um destaque, terminando em sexto após largar de 16º.

Com os resultados deste domingo, explica Megan White, da Motorsport, Drugovich chega a 132 pontos no campeonato contra 83 de Pourchaire, que terminou forado top 10 na corrida. Em terceiro está Jehan Daruvala, com 73. Confira a classificação no fim da nota.

A Fórmula 2 tira uma folga, retomando as atividades no começo de julho, quando a F1 visitar Silverstone, etapa que marcará a metade da temporada 2022. (inf Angelo Rigon)