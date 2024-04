Filiações no PSD

Acontece nesta sexta-feira, 5, nas instalações do colégio de propriedade do vice-prefeito Edson Scabora a sua filiação ao PSD, tornando-se pré-candidato a prefeito pela sigla. Ele estava filiado ao MDB, que chegou a presidir, e na quarta-feira decidiu-se pela sua mudança para o PSD, partido do prefeito Ulisses Maia e do governador Ratinho Jr.

Também se filiou ao PSD o vereador Flávio Mantovani, que presidia o Solidariedade. Mais votado em 2020, ele será candidato à reeleição. O Solidariedade já havia perdido, em outubro do ano passado, seu ex-presidente Humberto Henrique, que ocupava o cargo desde abril de 2022. Em fevereiro ele voltou às fileiras do PT e teve lançada sua pré-candidatura a prefeito.