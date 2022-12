Fim de semana tem eventos com vinil em Maringá

O Clube do Vinil de Maringá (CVM) tem dois eventos no final de semana para fechar a agenda de 2022 na cidade. Começa hoje (16) com a Vinyland, na Cervejaria Araucária, e encerra amanhã (17) com a 59ª edição da feira de discos no espaço do DKN´s, no Mercadão. Ambos com entrada gratuita.

A Vinyland tem discotecagem de rock com discos de vinil. Participam dessa vez o DJ Andye Iore com um set com rockabilly, garage, pos punk e 80s, e o DJ Junior DK, com um set com gothic e alternativo. A festa começa às19h, na Cervejaria Araucária, na praça Rocha Pombo, 248.

Já última feira de discos do ano é oportunidade para comprar discos como presente de Natal. O Clube do Vinil de Maringá estará entre 11h e 20h de sábado (17), no espaço do DKN´s, no corredor central do Mercadão de Maringá.

Terá discos de vinil usados a partir de R$ 3, com compra e troca. Também novos gringos e nacionais a preços variados, indo da MPB até o heavy metal extremo. O bazar cultural contará com camisetas, decoração, artesanato, bijuterias, acessórios, entre outros. O evento terá discotecagem do DJ Edson Laars.

SERVIÇO

Sexta-feira (16)

Vinyland com DJ Andye Iore e DJ Junior DK

às 19h

Na praça Rocha Pombo, 248, Maringá

Sábado (17)

59ª Feira do Clube do Vinil de Maringá

Entre 11h e 20h

No Mercadão de Maringá, no espaço do DKNs

Avenida Prudente de Morais, 610, centro

Instagram: @clubedovinildemaringa