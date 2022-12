Funcionária idosa do Assaí urina nas calças após ser proibida de ir ao banheiro

Uma funcionária de 69 anos de um supermercado no Rio de Janeiro urinou nas calças e no chão após ser proibida por fiscais da loja de ir ao banheiro. O caso aconteceu no início do dezembro, mas vídeo que mostra a trabalhadora denunciando a situação viralizou nas redes sociais na quarta-feira, 14. O caso foi relatado por Ivan Longo, na revista Forum. A empresa informou que o caso está sob investigação interna.

A operadora de caixa trabalha em uma unidade da rede Assaí Atacadista na Barra da Tijuca e, no vídeo, gravada por uma cliente, ela expõe que estava há horas sem poder ir ao banheiro.

“O que que aconteceu? Que o xixi saiu todinho. Estou desde às 9h pedindo para ir o banheiro. Me ‘mijei’ todinha, pode olhar. Filma aqui. Pode filmar aqui o chão, para ver”, afirma. “Falta de consideração com o funcionário”, diz ainda.

“É uma humilhação. A pessoa não ter o direito de fazer uma necessidade básica do corpo? Eu adoro o que eu faço. Eu amo o meu trabalho. Mas o que tá acontecendo lá é que tá tendo uma pressão muito grande e a gente não tá conseguindo paz no trabalho”, declarou. (inf Maringá News)