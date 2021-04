Grupo Pinga Fogo de Comunicação contrata executivo experiente para expansão

O Grupo Pinga Fogo está presente na comunicação desde o final dos anos 70, quando seu fundador, o comunicador Pinga Fogo de Oliveira começou sua história de sucesso no rádio e na TV do Paraná como repórter da Rádio Guairacá de Mandaguari. O grupo iniciou em 1992 a construção de seus negócios de comunicação, inaugurando sua primeira emissora, a Rádio Nova Era em Borrazópolis, no Vale do Ivaí e após a expansão se deu com a Rádio Nova Ingá AM de Apucarana e em Maringá, esta última, em 2020 fez migração para FM e com isso, muda seu nome em homenagem ao fundador do grupo para Pinga Fogo FM, dentro dos pilares que seu fundador entendia como fundamental, para se ter uma rádio com conteúdo de notícia e música.

Dentro dessa premissa, manter o ouvinte sempre bem informado e com toda credibilidade, o Grupo Pinga Fogo se une a um dos maiores grupos de rádio do Brasil, trazendo para Maringá a programação da Rádio Transamérica, que possui como seu pilar principal o jornalismo nacional e internacional, com espaço especial para a CNN – a maior do mundo em jornalismo, além da qualidade na informação, teremos também foco nas notícias e assuntos locais, esporte e entretenimento.

Assim, os veículos do Grupo Pinga Fogo, sem perder seu DNA social, em desenvolver e fomentar politica e economicamente as regiões em que atuam, “terão o compromisso em ampliar ainda mais a visibilidade de Maringá, por meio de uma das maiores redes de rádio do país, Transamérica, 91.5 FM, Portal e Redes Sociais, como também a participação dos outros veículos e produtos, Nova Ingá FM 93.3 e programas, Pinga Fogo na TV 1ªe 2ªEdição” no canal10”, enfatiza Juliano Pinga de Oliveira, presidente do Grupo Pinga Fogo.

A rádio Transamérica Maringá FM 91,5, abrirá espaço para o jornalismo CNN, com os seguintes programas, CNN Manhã, Espaço CNN, CNN Prime Time, esportes com o Papo de Craques, Cobertura dos principais jogos dos times brasileiros e do Maringá F.C, além dos Breaking News, que terão entradas jornalísticas das noticias mais importantes ao longo de sua programação. Destaque para o cuidado com o jornalismo local, levando as principais informações que mexem com o dia a dia dos maringaenses, reservado em edições durante toda a manhã e em seus programas informativos locais com opinião séria e de responsabilidade.

O entretenimento também fará parte desta grade de programação, com comunicação descontraída, sucessos pop rock adulto além de um conteúdo diversificado para nosso público.

Somado a esta nova formulação do rádio, o Grupo Pinga Fogo, contará com novas plataformas digitais, sendo um novo Portal e Redes Sociais, que terão conteúdos com foco principal na informação.

Diante deste novo momento, o Grupo apresenta também o seu novo Diretor Executivo, Gustavo Garcia, que atuou no Grupo RIC por 25 anos, o executivo possui experiência em vários veículos, Jornal, Rádio, Televisão e Digital, que “mesmo em tempos difíceis como enfrentamos atualmente, as empresas precisam não perder o foco e buscar novos cenários de crescimento, seja em qualquer ambiente tradicional ou digital, por isso o Grupo Pinga Fogo, sem perder sua cultura, irá trazer para Maringá, uma nova opção de jornalismo com credibilidade e opinião, com melhor do esporte e entretenimento, a partir de maio de 2021, aguardem e sintonizem 91,5, esperamos vocês”, analisa e convida.

Juliano Pinga, acredita que “Gustavo chega para somar muito a esse novo projeto de expansão do grupo, aliando sua experiência executiva, nos assuntos administrativo, comercial e de conteúdo e também fortalecer o relacionamento junto ao mercado publicitário e sociedade civil organizada”, conclui.