Homem dorme debaixo de carreta e acaba tendo as pernas amputadas

Homem dorme debaixo de carreta e acaba amputando as duas pernas após ser atropelado pelos rodados

Está internado no Hospital Santa Casa de Maringá, um rapaz de aproximadamente 25 anos que foi atropelado pelos rodados de uma carreta. O acidente aconteceu por volta de 5 horas do último sábado, 5, na rua Dos Alecrins, no Conjunto Borba Gato.

A vítima dormiu debaixo da carroceria sem que ninguém percebesse. Já no fim da madrugada, o motorista ligou o motor do veículo e retornou para sua casa para fazer café. Após uns 30 minutos, o motorista saiu com a carreta.

Um vizinho ouviu gritos altos e percebeu que havia uma pessoa gravemente ferida caída no asfalto. O vizinho ainda conseguiu chamar a atenção do motorista que logo parou o veículo. Equipes de socorro foram acionadas até o bairro.

O rapaz sofreu esmagamento nas duas pernas, fraturas expostas e outras lesões graves. O médico do Samu precisou entubar o paciente rapidamente. A vítima ao ser estabilizada foi encaminhada ao hospital onde precisou passar por um procedimento cirúrgico.

A equipe de médicos e enfermeiros precisaram amputar as duas pernas do rapaz. O paciente permanece internado na UTI em estado gravíssimo. Um boletim de acidente de trânsito foi lavrado pela PM.

A polícia acredita que a vítima estava sob efeito de álcool ou outra substância pois não ouviu o barulho do motor da carreta. A Delegacia de Trânsito deverá intimar o motorista apenas para tomar depoimento. (inf André Almenara)