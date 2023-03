Interdição parcial na Morangueira

A Prefeitura de Maringá informou hoje que a partir da segunda-feira, 27, às 8h, haverá interdição com trânsito em meia pista em trecho da avenida Morangueira, no sentido Centro, entre a Uningá e o Contorno Norte. As equipes vão retomar, após o período chuvoso, os serviços de recomposição asfáltica no local.

Após a finalização dos serviços no sentido Centro, o trecho contrário, no sentido Contorno Norte para Uningá, será bloqueado com trânsito em meia pista. Os agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana estarão no local para orientar os motoristas.