Aline de Castro Rodrigues, 25 anos, desapareceu após cair no rio Paraná, neste sábado, 19, em Porto Rico, noroeste do Paraná.

De acordo com testemunhas, a vítima estava em uma lancha com amigos, quando caiu da embarcação que estava em movimento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou as buscas pela jovem. Aline é moradora de Cianorte, e passava o fim de semana em Porto Rico. (inf Plantão Maringá)