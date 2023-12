Jovem de 23 anos é assassinado a tiros dentro de seu comércio em Maringá

O crime de homicídio ocorreu na noite desta quinta-feira, 21, na rua Mitsuzo Taguchi, no bairro Vila Nova, em Maringá. O jovem João Pedro de Araújo Bueno, 23 anos, foi alvejado por tiros dentro de seu disk cerveja.

João Pedro estava atrás do balcão do seu comércio quando foi baleado. Testemunhas disseram aos policiais que dois criminosos em uma moto encostaram na rua, o garupa desceu e entrou no disk cerveja atirando em direção do comerciante.

A PM foi informada de que João tinha adquirido o comércio há cerca de dois dias. Em sua rede social, João Pedro fez algumas postagens do seu disk cerveja horas antes de ser morto. Os suspeitos devem ter tido acesso aos posts e ido até o endereço para matar a vítima. (inf André Almenara)