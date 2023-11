Morador de Paranavaí morre de acidente no Distrito de Iguatemi

O jovem Yuri Moreira da Silva, 20 anos, morreu no inicio da manhã deste domingo, após bater um automóvel GM Onix contra um pilar de concreto que reforça a passarela na entrada do distrito de Iguatemi. Yuri estava na rodovia BR-376 sentido Paranavaí, onde morava com a família.

A colisão foi forte, a estrutura atingiu justamente o lado do motorista. Yuri acabou morrendo na hora.

Equipes do Corpo de Bombeiros retiraram o corpo do veículo e acionaram a Polícia Científica.

Yuri estava sozinho no momento do acidente. O corpo do jovem de 20 anos foi removido pelos agentes do Instituto Médico Legal de Maringá. A Polícia Rodoviária Federal ao ser acionada registrou o boletim de acidente. (inf André Almenara)