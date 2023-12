Motociclista colide contra carreta estacionada

Um motociclista de 25 anos, morreu na noite desta quinta-feira, 30 de novembro, após bater a moto que ocupava, em uma carreta estacionada.

O acidente ocorreu na avenida Das Grevileas, no Jardim Tóquio – zona norte de Maringá. Socorristas do Samu estiveram no local, mas infelizmente o rapaz teve morte instantânea.

O jovem mesmo usando capacete bateu com a cabeça na carroceria da Scania morrendo na hora. Amigos que passaram pelo local disseram que o motociclista, Jean Carlos de Oliveira, estava em um churrasco e decidiu sair para buscar uma moça.

Uma equipe do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar confeccionou um boletim do acidente e acionou os demais órgãos competentes. (inf Anderson Lopez)