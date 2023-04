Motociclista morre ao sofrer acidente no Contorno Sul

O professor de física, Marcio Anicete dos Santos, de 42 anos, sofreu um acidente gravíssimona noite desta quarta-feira, 19, na Avenida Prefeito Sincler Sambatti, cruzamento com a rua Pioneiro José Balan, proximidades do bairro Bertioga.

Marcio pilotava uma Harley Davidson quando bateu com muita violência na lateral de um caminhão baú. O motociclista sofreu uma parada cardiorrespiratória. Uma enfermeira que passava com o marido começou manobras de reanimação na vítima antes do socorro chegar.

Equipes do Siate e Samu ao chegarem no local continuaram os procedimentos de reanimação. O médico intervencionista precisou entubar o paciente devido aos graves ferimentos apresentados no motociclista.

Após 45 minutos, o médico atestou o óbito de Marcio que não resistiu aos ferimentos. O motorista do caminhão deu sua versão aos policiais militares. Ele contou que ao cruzar a avenida o motociclista passou o semáforo vermelho colidindo contra o caminhão.

Testemunhas teriam presenciado o acidente relatando a mesma versão. O caminhão estava na Rua José Balan e a moto seguindo sentido Sarandi. O semáforo estava aberto para veículos que trafegavam pela rua.

A PM mesmo recebendo versões do acidente registrou um boletim de acidente de trânsito. Uma investigação será feita pela Delegacia de Trânsito de Maringá para realmente apurar a motivação do acidente.

Marcio Anicete dos Santos era professor do colégio Francisco Lisboa, em Sarandi. O motociclista que também residia em Sarandi fazia parte do grupo Cobra Moto Clube. Amigos que viajavam de moto com Marcio lamentaram a morte. (inf André Almenara)