Motociclista, que amputou perna durante acidente em Maringá, morre no hospital

Paulo Sebastião Gonçalves da Silva, de 46 anos, morreu no início da manhã deste sábado, 28, na UTI do Hospital Universitário de Maringá. Paulo sofreu um acidente de moto na tarde do sábado passado na Avenida Laguna, na Vila Operária.

Paulo que pilotava uma CG Titan bateu com muita violência contra uma placa de sinalização. Uma das pernas do motociclista foi amputada após a moto bater contra a placa. Um médico e um socorrista que estavam de folga passavam pelo local no momento do acidente.

O médico usou o cinto que estava preso na calça jeans da vítima para fazer um torniquete improvisado para estancar a hemorragia. Após ser reanimado pelas equipes de socorro, o piloto da moto foi encaminhado ao hospital.

Paulo Sebastião passou por um alguns procedimentos cirúrgicos. Paulão da borracharia como era conhecido morava no Jardim Canadá, em Paiçandu. A família agradece todas orações e principalmente o médico e um socorrista que ajudaram no atendimento. (inf Andre Almenara)