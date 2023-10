Motociclista tem a perna decepada após bater contra uma placa de sinalização

Um motociclista teve uma das pernas decepadas durante um acidente na tarde deste sábado, 21, em Maringá. O acidente aconteceu na avenida Laguna, próximo ao cruzamento com a avenida Paissandu, na Vila Operária.

O motociclista perdeu o controle da moto CG Titan batendo violentamente em uma placa de sinalização. Após a colisão a perna do rapaz foi arrancada e o corpo da vítima arremessado a vários metros do local do acidente.

O médico Mário Andriolli e um condutor socorrista do Samu que passavam pelo local, prestaram os primeiros atendimentos até a chegada das equipes de resgate. Andriolli usou o cinto que estava preso na calça jeans para fazer um torniquete improvisado.

A hemorragia foi contida, porém, o paciente sofreu uma parada cardíaca. O médico e o socorrista realizam manobras de reanimação. Quando as equipes chegaram ao local um médico do Samu já entubou o motociclista.

Após ser estabilizado, o piloto da moto foi encaminhado em estado gravíssimo ao pronto socorro do HU. A intervenção do médico e do socorrista foi fundamental para o motociclista não morrer de hemorragia. Não havia nenhum documento em posse da vítima. (inf André Almenara)