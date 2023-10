Motorista de 56 anos morre ao sofrer acidente com caminhão na rodovia

Um grande aparato de socorristas, enfermeiros e médicos foi acionado na tarde desta segunda-feira, 16, na rodovia BR-376, em Marialva. Um homem que conduzia um caminhão carregado com produtos derivado do leite bateu violentamente na traseira de outro caminhão.

Ambos veículos seguiam pela rodovia sentido Maringá quando houve a colisão. O caminhão que estava na frente transportava dois postes de iluminação. A cabine do caminhão que Osni dirigia ficou totalmente destruída com o impacto.

O condutor, de 56 anos, ficou preso às ferragens. O Grupamento Aéreo do Samu de Maringá com apoio do Corpo de Bombeiros, Samu e Defesa Civil de Marialva rapidamente chegaram ao local.

Mais de 30 profissionais do socorro realizaram o resgate que durou cerca de 1 hora. Após ser retirada da cabine, o motorista sofreu uma parada cardíaca. Foram mais de 25 minutos de reanimação mas sem sucesso.

Osni Ferreira era morador da cidade de Ponta Grossa. O corpo dele foi recolhido pela Polícia Científica após ser realizada uma perícia no local. A Polícia Rodoviária Federal lavrou um boletim de acidente de trânsito. (inf André Almenara)