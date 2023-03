Motorista embriagado, com a CNH vencida invade calçada, atropela e mata criança autista

Um motorista embriagado causou um acidente na noite deste sábado (25), na avenida Pioneira Maria Leibantti Brogio, próximo ao cruzamento com a rua Pau-brasil, no bairro Jardim Monte Rey, em Sarandi.

João Batista de Melo, 48 anos, conduzia um Volkswagen Santana, em alta velocidade, quando invadiu a contramão e bateu em um motoboy. Com o impacto, ele perdeu o controle da direção, subiu na calçada, atropelou e matou uma criança de 13 anos. A menina que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA), estava sentada na calçada, em frente a mercearia dos pais.

O condutor do automóvel foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou 0,75 mg/l miligramas de álcool por litro de ar expelido. Ele dirigia com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde de 2020.

Micaelly dos Santos Macedo sofreu ferimentos gravíssimos e chegou a ser socorrida pelas equipes do Corpo de Bombeiros e as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém morreu no interior da ambulância do Samu, a caminho do hospital.

Já o motoboy, Braian Maike dos Santos Pereira, 21 anos, sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Maringá.

O motorista causador do acidente, precisou ser retirado pela Polícia Militar, às pressas do local do acidente.

Ele foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Sarandi, onde foi autuado em flagrante pelos crimes – homicídio, tentativa de homicídio e embriaguez ao volante. No interior do automóvel foram encontradas latas de cerveja. (inf Plantao Maringa)