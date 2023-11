Motorista morre em acidente envolvendo 7 veículos na rodovia de Marialva

O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, 9, na rodovia BR-376, em Marialva. A batida envolveu uma carreta e outros seis veículos. Um rapaz morreu na hora, e ainda outras quatro pessoas feridas, uma em estado gravíssimo.

A Polícia Rodoviária Federal informou que o acidente foi na pista entre Mandaguari a Maringá. O motorista de uma carreta carregada com 37 toneladas de adubo se deparou com o trânsito lento na rodovia enquanto fazia uma curva. O condutor disse que tentou frear mas não conseguiu parar a carreta.

O veículo atingiu outros automóveis. O homem que morreu estava em uma Renault Duster Oroch retornando de uma viagem com mais dois colegas de trabalho.

Um outro homem que estava ocupando um dos carros envolvidos no acidente foi retirado das ferragens em estado muito grave. A vítima foi transportada de helicóptero do Samu para um hospital de Maringá.

A vítima fatal foi identificada, trata-se de Wesley de Oliveira Almeida, 21 anos. Wesley trabalhava como eletricista, e morava no distrito de Iguatemi. Amigos de trabalho disseram que a esposa está grávida. (inf André Almenara)