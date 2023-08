Motorista na contramão provoca acidente gravíssimo em rodovia do Paraná

O acidente aconteceu no final da noite deste sábado, 5, na rodovia PR-323, em Maringá. O motorista Cristiano Pereira da Silva, 32 anos, que conduzia um automóvel VW Gol, provocou uma colisão frontal com um VW Golf ocupado por uma família.

Testemunhas relataram que o Gol seguia pela contramão da rodovia sentido Maringá quando colidiu frontalmente com o Golf que estava sentido Paiçandu. O impacto foi tão forte que o Gol foi arremessado contra a mureta de concreto que divide as pistas.

No automóvel Golf havia além do motorista, uma mulher, uma adolescente e uma criança. Duas pessoas precisaram de atendimento do Siate. Já o motorista que provocou o acidente ficou preso às ferragens.

O Corpo de Bombeiros precisou cortar o teto do carro para retirar a vítima. A equipe médica do Samu (VIR) auxiliou no resgate e atendimento. A Polícia Rodoviária Estadual que foi acionada pelo socorro lavrou um boletim de acidente de trânsito.