Motorista que sofreu acidente de carro na sexta-feira passada morre no hospital

O trabalhador Claudinei Bonafé Ormindo, de 48 anos, morreu após sofrer um acidente gravíssimo na noite da última sexta-feira, 15, na rodovia BR-376, em Maringá. Claudinei ocupava um Fiat Uno quando capotou o carro por várias vezes.

O motorista seguia pela rodovia sentido Maringá quando perdeu a direção do veículo. Com a chegada do Corpo de Bombeiros e equipe médica do Samu, a vítima foi retirada do Fiat e entubada. Após ser estabilizado, Claudinei foi levado ao Hospital Metropolitano de Sarandi.

A Polícia Rodoviária Federal não conseguiu nenhuma testemunha que pudesse relatar o que realmente aconteceu. Um boletim de acidente de trânsito foi registrado pelos policiais rodoviários. (inf André Almenara)