Mulher de 53 anos morre em suposto acidente na noite de sábado em Maringá

Uma mulher de 53 anos morreu na noite deste sábado, 4, após ter caído da garupa de uma motocicleta Suzuki Yes. O acidente aconteceu na avenida Alziro Zarur, proximidades do Cemitério Parque.

O piloto da moto, que é o companheiro da vítima, foi detido em flagrante pela Polícia Militar por estar embriagado. O resultado do etilômetro foi de 0,53 mg/l de álcool no sangue do rapaz. Testemunhas relataram que o motociclista teria provocado a queda da mulher.

Outra informação que chegou ao conhecimento dos policiais é que após cair da garupa, a vítima teria sido brutalmente agredida com cotoveladas e capacetadas na cabeça. O marido da vítima nega que empurrou a mulher da garupa, e que não houve as agressões Uma pessoa se prontificou em comparecer no plantão da Polícia Civil para contar ao delegado o que viu.

O corpo de Cilene Aparecida Ferreira foi recolhido por agentes do Instituto Médico Legal. Uma perícia foi realizada no local do óbito.



A polícia provavelmente deverá solicitar imagens de câmeras de segurança de vários estabelecimentos comerciais afim de esclarecer a morte da mulher. José Rodolfo Fêlix da Silva, 21 anos, foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia . (inf/foto André Almenara)