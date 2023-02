Mulher entra na briga para beliscar um pedaço da herança de R$ 75 milhões de Pelé

Por enquanto, sete filhos, dois netos e a viúva do jogador são envolvidos no processo judicial que deve definir a partilha da herança.

Mas Gemina McMahon, filha mais velha de Assíria Nascimento – que também foi uma das ex-esposas de Pelé – teria entrado na briga para obter um percentual da herança deixada pelo jogador de futebol. A mulher é irmã dos gêmeos Joshua e Celeste, ambos filhos biológicos de Edson Arantes do Nascimento, muito embora tenha outro pai.

Gemina McMahon atesta a existência de paternidade socioafetiva com Pelé, uma vez que o próprio jogador a apresentava publicamente como sendo a sua filha. De acordo a juíza responsável pelo processo que tramita na 2ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Santos, cidade localizada no litoral do Estado de São Paulo, solicitou à suposta herdeira provas que sejam capazes de configurar os laços de parentesco arguidos.

Em uma entrevista concedida à revista Caras no passado, Pelé chegou a comentar sobre a sua relação com Gemina McMahon, a quem se referia carinhosamente pelo apelido de Gegê. “Conheci a Gegê com oito meses na casa da Assíria em Nova York, e houve uma empatia tão forte entre nós que ela não me largava. Mas, depois de algum tempo, ela fugia de mim e nem queria papo. Hoje somos muito amigos. E só posso dizer que ela cresceu rápido demais! Parece que foi ontem que conheci a minha filha”, disse na ocasião.

Foto: Pelé e Gemina McMahon – Instagram© Fornecido por Areavip