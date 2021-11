Município de Sarandi é eleito a cidade menos endividada do Brasil

De acordo com o Ranking de Competitividade dos Municípios, Sarandi é eleita a cidade com melhor saúde fiscal de todo o Brasil, sendo a menos endividada. O ranking analisa um total de 411 municípios brasileiros, com cidades que contam com uma população acima de 80 mil habitantes de acordo com a estimativa do IBGE para o ano de 2020, sendo que estes municípios correspondem a 59,75% da população brasileira (126,52 milhões de habitantes).

Resumidamente, o Ranking de Competitividade dos Municípios tem como principais objetivos, incentivar a competição positiva entre os municípios, permitir o mapeamento de fatores competitivos entre as cidades, valorizar casos de sucesso, ser uma ferramenta que os cidadãos avaliem e cobrem de forma eficiente o desempenho das políticas públicas de seus municípios e assim, possibilitar uma comparação simples, direta e concisa entre as localidades.

O ranking chega este ano a sua segunda edição através da metodologia SEALL, tendo uma expansão com a incorporação de métricas de sustentabilidade, sendo assim, uma forma de fomentar boas práticas para uma competição saudável com justiça, equidade e desenvolvimento sustentável, sendo composta por 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos e 3 dimensões: instituições, sociedade e economia.