Operação Osmose: PF e PM combatem a importação irregular de agrotóxicos

A Polícia Federal, com apoio da 3ª Companhia do 16º Batalhão da Polícia Militar e da Receita Federal em Ponta Grossa, deflagrou hoje a Operação Osmose Reversa, com objetivo de combater a importação irregular de agrotóxicos.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Federal de Ponta Grossa em endereços em Balneário Camboriú/SC e Manoel Ribas, além do sequestro de veículos e imóveis, bem como o bloqueio de até R$ 8.000.000,00 em contas bancárias e aplicações financeiras.

A investigação visa desarticular a importação de agrotóxicos do Paraguai, em desacordo com as exigências estabelecidas em lei, além de asfixiar financeiramente o grupo criminoso através do bloqueio e sequestro do patrimônio. (PF)