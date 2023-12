Deputado Federal Padovani ‘surpreendeu a todos’

Chegar em Brasília e já ir circulando pelos atalhos, eu só tinha visto uma vez, com o fantástico Frangão, que há muito deixou a condição humana e se transformou numa entidade etérea, mas de resultados concretos.

O jovem Nelsinho Padovani, pé no chão, não tem nada de entidade, mas surpreendeu a todos neste seu primeiro ano como deputado federal com uma atuação muito boa, equilibrada, e principalmente coerente com seus compromissos de campanha.

Defesa do agronegócio, dos municípios, apoio muito firme aos injustiçados do 08 de janeiro, críticas construtivas. Defesa do Direito de Propriedade, liberdade religiosa e de expressão, Marco Temporal e Segurança Jurídica, saíram do discurso eleitoral e seguiram, sem alteração de uma vírgula, para a atuação parlamentar do Nelsinho. Por ser filho do Nelson e da Dirlei, eu tinha boa expectativa do trabalho do Nelsinho, mas achava que é muito difícil conseguir resultados no primeiro ano.

Como presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, desde setembro, ele aumentou muito seu poder de fogo e deslanchou já na largada. Show, o Nelsinho. (Mano Preisner, de Cascavel, no Impacto Paraná)