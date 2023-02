Parque do Ingá fica aberto na segunda e terça-feira de Carnaval

Para quem prefere curtir o Carnaval de forma tranquila, longe do agito e das serpentinas, uma das opções é aproveitar as áreas verdes da cidade. Para proporcionar um programa diferente neste feriadão, o Parque do Ingá, que tradicionalmente é fechado nas segundas-feiras para manutenção, será aberto na segunda-feira de Carnaval, dia 20, e terça-feira, 21. Na quarta-feira, 22, o local será fechado para manutenção.

A unidade de conservação funcionará das 8h às 18h nos dois dias, seguindo o horário ampliado durante o verão. “Sabemos que muitas pessoas visitarão a cidade no feriado e alguns ainda emendam o feriado. Com isso, decidimos alterar o funcionamento para que as famílias possam aproveitar os atrativos do Parque e curtir um programa de Carnaval diferente”, afirma a diretora-presidente do Instituto Ambiental de Maringá (IAM), Juliane Kerkhoff.

Os parques do Japão e o Alfredo Nyfeller também ficarão abertos no feriado. O Parque do Japão ficará aberto na segunda e terça-feira, das 8h às 16h, e será fechado na quarta-feira para manutenção. O Parque Alfredo Nyffeler funciona das 6h30 às 20h durante todos os dias da semana.

Inf. PMM