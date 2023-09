Pedestre morre atropelado na BR-376 em Mandaguaçu

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), irá apurar as circunstâncias de um atropelamento fatal, registrado

na noite desta quinta-feira, 28, na rodovia BR-376 em Mandaguaçu.



Daniel Ribeiro da Silva, 51 anos, morreu após ter sido atingido por um carro. O atropelamento ocorreu na pista sentido à Maringá. A princípio o pedestre atravessava a pista de rolamento quando foi atropelado.

Com a força do impacto, Daniel foi arremessado a vários metros e sofreu múltiplas fraturas. Ele

morreu na hora.

Uma equipe do Suporte Médico Avançado do Samu, compareceu no local, mas apenas para constatar o óbito. A frente do automóvel ficou destruída, demonstrando a gravidade do acidente.

O motorista nada sofreu. O corpo do pedestre foi encaminhado para o IML de Maringá.

(inf Anderson Lopez/foto Sidmar Nielsen (Alerta 24H))