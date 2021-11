Política em Destaque

FILIAÇÃO CONFIRMADA

O presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou sua filiação ao Partido Liberal (PL) no próximo dia 30, uma terça-feira. “Está tudo certo”, afirmou o chefe do Executivo. Com essa decisão, o deputado estadual Delegado Jacovos que estava de malas prontas para o PSD deve repensar e ficar no PL.

MORADIA LEGAL

Solenidade no Auditório Hélio Moreira, na tarde desta quinta-feira, 25, marcou a adesão oficial da Prefeitura de Maringá ao projeto Moradia Legal, do Tribunal de Justiça do Paraná, por meio de assinatura do prefeito Ulisses Maia, vice-prefeito Edson Scabora e do presidente do TJ-PR, desembargador Dr. José Laurindo de Souza Netto.

GRATUITO

Em quase um mês de funcionamento, os atendimentos no posto da Defensoria Pública dentro da Assembleia Legislativa do Paraná cresceram cinco vezes. Saltaram de dez em uma semana para dez por dia. E com um diferencial: sem filas, sem burocracia, com a resolução dos casos antes que eles cheguem à justiça. “Nossa proposta aqui é que tudo que possa ser feito sem demandar um processo judicial, iremos realizar. Não vamos medir esforços para fazer. E percebemos isso em 80% dos atendimentos nestes primeiros dias”, comemora o defensor público, Matheus Munhoz, coordenador de projetos especiais da Defensoria Púbica do Paraná e que atua no posto de atendimento na Assembleia Legislativa.

ELEIÇÃO

O advogado Eder Fabrilo Rosa foi eleito novo presidente da subseção local da OAB. Sua chapa, a XI de Agosto, recebeu 1.930 votos (56,22% dos votos válidos), de um total de 3.830 votantes. A chapa Algo Novo, com Marco Alexandre de Souza Serra, fez 1.503 votos. Foram 171 votos em branco e 226 votos nulos.

PARABÉNS

A Câmara de Vereadores de Maringá figura como a mais eficiente do Sul e a quinta do Brasil no Ranking Nacional de Competitividade dos Municípios, lançado pelo Centro de Liderança Pública. O ranking do Centro de Liderança Pública, em parceria com a B3 Bolsa de Valores e Sebrae, classifica a qualidade da gestão pública comparando dados entre cidades brasileiras do mesmo porte. Entre os municípios de 300 a 500 mil habitantes, pelo segundo ano consecutivo, a Câmara de Maringá ficou com o 5º lugar no Brasil, disputando com 46 municípios e em primeiro na região Sul, concorrendo com 7 municípios do mesmo porte.

FEDERAL

Ainda morando nos Estados Unidos, a mulher do pré-candidato ao Palácio Alvorada, Sérgio Moro (Pode), Rosangela Moro, é especulada para disputar a eleição de dois de outubro de 2022 em São Paulo, para dar uma turbinada na chapa para a Câmara Federal (o Estado tem direito a 70 cadeiras, o Paraná apénas 30), por enquanto essa é a intenção dos dirigentes partidários em construir uma bancada para uma possível administração do ex-juiz da Lava Jato a partir de 2023. A advogada curitibana Rosângela Moro ainda não se manifestou sobre a possibilidade de também entrar na política, assim como Sérgio Moro, mas se ação vingar, com certeza vai ser comparada com a de Jair Bolsonaro, que elegeu o filho, Eduardo, deputado federal por São Paulo, com 1,8 milhão de votos, em 2018.

MAIS RECURSOS

O Ministério do Turismo confirmou ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) a disponibilidade de mais R$ 85,7 milhões para operações de financiamento às empresas que operam no setor turístico nos três estados do Sul. O valor complementa um total de R$ 414,8 milhões que a pasta federal se comprometeu com crédito emergencial diante dos impactos da pandemia.

VAI FICAR

Jerome Powell, atual presidente do Banco Central Americano (Federal Reserve), será reconduzido ao cargo, segundo comunicado feito pela Casa Branca no último dia 22. Economista respeitado em Wall Street, Powell foi indicado pelo ex-presidente Donald Trump, ocupa a cadeira desde 2018 e terá a difícil missão de controlar a inflação da maior potência econômica do mundo. Joe Biden – atual presidente dos EUA – está satisfeito com os avanços da agenda econômica, em especial pela criação de novos empregos.

CONFIRMADO

O governador de São Paulo João Doria venceu as prévias do PSDB em primeiro turno e será o candidato do partido na disputa da Presidência da República nas eleições 2022.

Segundo a apuração divulgada, Doria obteve mais que a maioria simples (50% dos votos mais um) e superou nas prévias Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.

EMOCIONANTE

Milhares de pessoas reunidas na Praça da Catedral de Maringá e Praça Renato Celidônio participaram da abertura do Natal 2021 promovido pela Prefeitura de Maringá. A programação iniciou com a apresentação do espetáculo “Vida, Paixão e Ressurreição de Cristo” da Associação Lírius.



VALE DO IVAI

Com o intuito de prevenir a Prefeitura de Lunardelli realiza na próxima segunda (29) e terça-feira (30), arrastão de limpeza contra o mosquito da dengue. O objetivo é eliminar os locais que acumulam água e que são criadouros do mosquito transmissor. Por conta disso, a Prefeitura pede a população lunardelense que façam a limpeza de seus quintais. Retirando tudo o que possa acumular água e deixe na frente da residência. Além dos servidores passarem recolhendo os materiais descartados, as equipes de saúde estarão passando para fazer a vistoria dos quintais e orientar os moradores.



REVITALIZAÇÃO

A Prefeitura de Maringá e a Secretaria de Limpeza Urbana abrem, no dia 29 deste mês, o Projeto Área Limpa, que prevê a revitalização de 35 pontos de descarte irregular de lixo pela cidade. Os locais serão revitalizados com o plantio de grama, flores e árvores. O projeto prossegue até o dia 5 de dezembro e será viabilizado com o apoio de instituições da sociedade civil organizada.

Segunda-feira (29/11)

1 – Centro Comunitário Alvorada

2 – Vital Brasil 388

3 – Lucílio de Held 1766

4 – Lucílio de Held 296

5 – Fundos Biblioteca Alvorada

ÚLTIMA

Foi um jogo tenso, nervoso e equilibrado. Na tarde de sábado, dia 27, o Aruko recebeu o Iraty para a segunda partida da semifinal do Campeonato Paranaense da Terceira Divisão 2021 no estádio Willie Davids. O jogo terminou empatado em 1 a 1, com gol do Samurai marcado por André Carlos, que garantiu o acesso do clube para a segunda divisão do estado, com menos de um ano de fundação.