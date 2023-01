“Prainha vem aí”

O prefeito Ulisses Maia apresentou as atualizações sobre o ′Parque das Águas′, a nova área de lazer da cidade, durante coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira, 4. A área de lazer, que contará com praia artificial e espaço recreação e convivência para a população, será localizada em um espaço com mais de 193 mil m² na Estrada Iquara, na saída para Astorga. O local fica a 15 km da Catedral de Maringá, aproximadamente 25 minutos de carro.

O prefeito destacou que o ′Parque das Águas′ contará com praia artificial com ondas, quadras para prática de esporte, quiosques e outros atrativos. “É fundamental investirmos na promoção do lazer e bem-estar da comunidade. Com esse espaço democrático, vamos garantir diversão para muitas pessoas que não tem condições de acesso às praias”, destaca. Ele reforçou que não haverá cobrança para o uso do espaço.

A expectativa é que as obras para implantação do ′Parque das Águas′ possam começar no fim deste ano. Em 2022, o município realizou o estudo de viabilidade dos recursos dos locais para implantação da área de lazer e análise técnica e jurídica sobre os lotes escolhidos. Após a definição final do local, o município publicou decreto nº 1191/2022 de utilidade pública do terreno escolhido.

Neste mês, o município inicia o projeto de acesso, execução de parte da terraplanagem, projeção das obras e o Projeto Executivo, chamado de Masterplan, que inclui os projetos arquitetônicos e complementares, além de outras etapas. Logo na sequência, entre maio e agosto, a expectativa é obter os alvarás de projeto e execução, licenciamento ambiental, dotação orçamentária e licitação das obras.

′Café com a Imprensa′ – Além da apresentação do ′Parque das Águas′, o prefeito Ulisses Maia também atendeu a imprensa e respondeu questionamentos sobre diferentes assuntos na primeira edição de 2023 do ′Café com a Imprensa′. “Foi um momento de bate-papo e diálogo com os veículos de comunicação, o que reforça nosso compromisso com a transparência”, disse o prefeito.