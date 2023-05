Sarandi encerra o ‘Maio Amarelo’

O encerramento da campanha Maio Amarelo em Sarandi, ocorrido hoje, 30, seguiu durante o dia com diversas atividades concentradas no salão paroquial da Igreja Matriz, na praça Ipiranga. Simulação de acidente, conduzida por bombeiros do 3º Subgrupamento com sede no município, reuniu plateia atenta, basicamente formada por estudantes. Durante todo mês, a campanha seguiu cronograma de atividades com blitze educativas e distribuição de material informativo.

“A maioria dos acidentes ocorrem por imprudência e desrespeito às normas de trânsito. Portanto, campanhas como essa se propõe a conscientizar sobre a condução segura de um veículo, o que significa responsabilidade e atenção a sinalização e limites de velocidade”, disse o prefeito Walter Volpato na solenidade de encerramento da campanha, coordenada pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, com apoio de diversos órgãos públicos.

O secretário de Trânsito, David Cruz, lembrou que a principal bandeira da campanha é a educação e alcançar as crianças é fundamental nesse esforço. “Apostamos nessa meta como estratégia para construir uma convivência mais harmônica no trânsito a partir da conscientização que todo veículo deve ser conduzido com cuidado”, disse o secretário, reafirmando que a imprudência é a justificativa mais recorrente para acidentes.

O capitão Rodrigo Manoel conduziu momento importante das atividades de encerramento da campanha, ao simular acidente de trânsito e os procedimentos subsequentes para salvar vidas. Descreveu as circunstâncias do acidente e narrou a intervenção dos bombeiros, reiterando que muitas tragédias podem ser evitadas quando se dirige com cautela, prudência e atenção aos limites de velocidade e sinalização. O realismo da simulação causou impacto e reflexão.

Atividades como orientação sobre saúde bucal, primeiros socorros, teste de acuidade visual e atendimentos da Semutrans, como protocolo de multas, carteirinha do idosos e outras informações a motoristas marcaram o evento. Participaram da solenidade oficiais e soldados do Corpo de Bombeiros, representante da Ciretran, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal e da Associação Industrial e Empresarial de Sarandi.