Sucessos sertanejos de volta

Voltada ao mercado digital, a dupla marca a volta de Giba à música profissional

Sucessos sertanejos estão no volume 1 do trabalho lançado oficialmente hoje em plataformas digitais pela dupla Lucas e Giba. Onze anos atrás Gilberto Palma havia parado profissionalmente com a música.

Giba, que fez dupla com Leo, juntou-se a Lucas, terceiro colocado no Country Stard, do programa Terra Nativa, apresentado por Guilherme e Santiago na Band. A ideia é resgatar sucessos que o pessoal gosta de curtir em churrascos e festas. Metade do que for arrecadado com execução das músicas nas plataformas digitais será doado ao Instituto Maringaense de Autismo. As músicas estão em várias plataformas (para ouvir no Spotfy, clique aqui).