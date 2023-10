Testemunhas de homicídio em Mandaguaçu confessam ter comido coração da vítima para não morrerem

Está recolhido na carceragem da Delegacia de Polícia Civil de Mandaguaçu, Cristiano Marques da Silva, de 37 anos. Ele é o principal suspeito de ter matado um homem com golpes de enxada na noite de sexta-feira, 13.

A vítima que morreu ainda não foi identificada oficialmente. Nenhum documento foi encontrado em posse do homem. Outros dois homens que estavam na casa foram amarrados e agredidos pelo autor do homicídio.

As duas testemunhas, que presenciaram a morte do colega, disseram para os policiais civis que comeram o coração da vítima para não serem mortos também. Eles relataram que o assassino cortou o coração e fritou no fogão da casa.

Cristiano Marques não teve condições de ser interrogado pois está sob efeito de álcool. O suspeito que teria agido com outro comparsa deverá prestar depoimento nas próximas horas. Um segundo marginal está sendo procurado pela polícia. (inf André Almenara)