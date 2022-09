Título inédito: novo Clube Hípico de Maringá é Campeão Brasileiro de Hipismo

O Clube Hípico de Maringá conquistou o Campeonato Brasileiro de Hipismo Master, com o seu sócio Gilberto Braz Palma e seu cavalo Top Horse Fort Equinos Didatic, na altura 1,20m. A competição aconteceu no fim de semana na Sociedade Hípica Paulista, em São Paulo, com provas nas categorias Master e Sênior.

Gilberto Braz Palma, montando Top Horse Arco das Cataratas, sagrou-se vice-campeão brasileiro na categoria Master por equipes, representando o estado do Paraná. O título na categoria Master é inédito. Miro já foi campeão brasileiro na categoria Master Top, em 2014. O sócio Fernando Ramos foi o 5º colocado no individual master B, com seu animal Pooltecnia Cassino.

O sócio e vice-presidente do Clube Hípico, Antônio Camargo Jr. e seu animal Zé das Cataratas, conquistou o vice-campeonato Brasileiro Master B por equipe, pelo Paraná. O instrutor do Clube, Miro, foi o chefe da delegação do estado do Paraná, no Master, Sênior Especial e Sênior. Foram quatro vice-campeonatos e o Bronze no Master B.

Novo Clube Hípico de Maringá – O Clube Hípico, agora em sua nova fase, teve sua sede principal vendida e quatro sócios assumiram a gestão do clube, o CNPJ e a manutenção da história do clube mais tradicional de Maringá. Roberto Assumpção é o presidente; Antônio Camargo Jr. o vice-presidente; Gilberto Braz Palma o tesoureiro e André Ribeiro o secretário.

Um terreno de 24.200m² foi adquirido na estrada Romeirinha, próximo ao Jardins de Monet e do Haras WJ. Nos próximos 12 meses construirão um dos melhores centros de hipismo do sul do país. O fornecedor da pista de areia já foi contratado e é a mesma empresa que fez o piso das Olimpíadas RIO 2016. Serão 3 pistas de hipismo, 60 baias para os cavalos, 4 piquetes, quadra de tênis, beach tenis, gourmeteria e bar, dentre outras construções.

O Clube Hípico de Maringá está ativo e forte, sendo respeitado e valorizado no Brasil como um dos grandes formadores de campeões do país. Interessados em se associar ao novo Clube Hípico de Maringá pode fazer contato pelo Instagram, @clubehipicodemaringa ou @gibapalma. (inf Angelo Rigon)